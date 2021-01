Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Billy Costacurta ha parlato così del possibile scambio Sanchez-Dzeko: “Tra i due c’è differenza ovviamente, però senza Coppe, un po’ di pressione ci sarebbe nell’Inter. Chi fai fuori, Lautaro? Quando crei un gruppo come quello dell’Inter, andare a provare a sistemarlo, spesso fai peggio. Dzeko, per andare all’Inter, pensava di giocare non così poco”.