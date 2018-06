Dopo la qualificazione al Mondiale della Nazionale italiana di calcio femminile, è arrivato anche il commento di Alessandroai microfoni di Rai Sport: "Questa è una squadra che ha una giocatrice di qualità straordinaria come la- ha dichiarato -, sta facendo una partita pazzesca contro la Norton, altra giocatrice europea. Sara, incredibile come si aiutino a vicenda: hanno un bellissimo rapporto, conoscenza tale da aiutarle nei movimenti. Li ho visti anche contro il Belgio, non sono più sorpreso". ​