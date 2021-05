Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport del momento dell'Inter: "Inter? Questa squadra può essere protagonista anche in Europa. A differenza di sei mesi fa ha molta più fiducia e questo ti aiuta a superare certe barriere mentali. L'Inter quest'anno ha fallito in Champions perché non aveva la sicurezza che adesso ha. Vedo una squadra più lucida diverso a sei mesi fa"