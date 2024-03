Costacurta: 'L'Inter ha perso un'occasione, il Milan lo stesso...'

31 minuti fa



Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e attualmente opinionista di Sky, al Corriere dello Sport analizza il percorso delle italiane in Europa, citando il suo vecchio Milan e parlando di atteggiamento : "Ricordo il mio Milan: noi in Europa ci sentivamo a casa e grazie al cammino internazionale costruimmo un Dna vincente. Pur con dei limiti strutturali, Roma e Milan sono su questa strada. Dalla loro sfida arriverà una finalista, però il Liverpool è superiore e bisognerà farci i conti. Anche il Leverkusen fa un gran calcio"



LE DICHIARAZIONI- Se mi aspettavo qualcosa in più dalle italiane in Champions? "L’Inter ha perso un’occasione, il Milan lo stesso contro Newcastle e Dortmund, Lazio e Napoli hanno sbattuto su due colossi. L’anno scorso siamo stati fortunati, quest’anno sfortunati. Secondo me, però, il gap con le migliori è diminuito nonostante i risultati siano peggiori". In seguito risponde anche alla domanda che viene posta su quale sia il migliore centrale italiano attualmente : "Ne dico due: Buongiorno e Bastoni. Acerbi dentro l’area mi sembra quello più solido, ma in Nazionale, con tutti quei metri dietro, può fare fatica". Poi conclude sul cammino dell'Italia all'Europeo, ammettendo che ci sono squadre più attrezzate ma che Luciano Spalletti è una garanzia di miglioramento : "Siamo inferiori a Inghilterra, Francia e forse Spagna, ma non troppo. Ridurremo il gap grazie a un allenatore fantastico come Spalletti".