Alessandro Costacurta, ex Milan, parla alla Gazzetta dello Sport dei casi Ibrahimovic e Kessie: "Lo svedese lo confermerei perché, anche se non è più decisivo come un tempo, ha sempre il suo peso. Il Milan invece può fare a meno del centrocampista ivoriano, che è importante, ma si può trovare un sostituto. Non è Mbappé...".