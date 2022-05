Alessandro Costacurta a Sky: "Più facile lo scudetto del Milan, la promozione del Monza o la Champions di Ancelotti? Ad inizio stagione credo che la promozione del Monza fosse più facile da raggiungere perchè l'anno scorso aveva già fatto un'ottima stagione e poi ha preso giocatori con esperienza. Sapevo che il Milan avrebbe fatto un ottimo campionato, ma non pensavo lo vincesse. L'impresa più difficile è certamente quella di Ancelotti perchè il suo Real, a mio parere, non era nelle prime sei squadre più forti in Europa".