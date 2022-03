"Ci aspettavamo un Liverpool straripante al momento del sorteggio, che avrebbe asfaltato l'Inter. Non è successo ed è merito dell'allenatore. I numeri vanno interpretati, ma dicono che non c'è stato un dominio: è passata una squadra per un gol, è vero che loro hanno preso tre pali ma se andassimo a cercare le occasioni per andare in porta forse sarebbero più dell'Inter. Secondo me oggi non è colpa di Inzaghi ma di Sanchez. Ha fatto una sciocchezza pazzesca. L'ha fatta prima, e poi l'ha rifatta. Secondo me i ragazzi sono stati bravissimi, altre squadre non commettono episodi così, sopratutto non le inglesi". L’analisi di Alessandro Costacurta a Sky.