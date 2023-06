Billy Costacurta ricorda Silvio Berlusconi a Sky: "Quando Berlusconi ci disse che dovevamo salire in aereo per andare all'Arena potete immaginare le nostre facce... Pensavamo di avere a che fare con una persona troppo proiettata in avanti, che non aveva capito dove era arrivato... Poi, riguardando le immagini dei trionfi del Milan, si capisce che i pirla eravamo noi. Quello che ci chiedevano Sacchi e Berlusconi era incredibile, non capivamo perché dovevamo fare quelle cose... Noi gli davamo dei pazzi. Una delle sue prime richieste era di mollare le fidanzate e quello fu uno dei motivi di scontro con Berlusconi".