Intervenuto a Radio Radio, Maurizio Costanzo, consulente per le strategie di comunicazione della Roma, parla anche della questione stadio: "Il fatto di aver avuto l'ok per il nuovo stadio è la cosa che più mi rincuora. Ci sederemo a parlare con questo o con il nuovo sindaco. I tifosi avranno lo stadio, è una vittoria della Roma e dei tifosi. Credo che la forza di una squadra siano radio e tifoserie, sono lieto di dire in una radio questo fatto. In questo ho una grande fiducia in Mourinho.