Maurizio Costanzo, il nuovo Advisor della comunicazione della Roma, è intervenuto a Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport parlando senza peli sulla lingua di squadra, tifosi, giornalisti, ma soprattutto del progetto stadio: "Questa è la settimana decisiva" dice convinto l'ex presentatore Mediaset. Ecco le sue parole





Sullo stadio?

"Questa è una settimana cruciale, teniamo le dita incrociate. Se non ce lo fanno fare faremo un gran casino. Se non lo fanno adesso lo fa il nuovo sindaco, certamente la Roma tra un anno e mezzo/due sarebbe meno interessata ad occuparsene"



Perché non si arriva ad una decisione?

"Perché ci sono i consiglieri comunali che trasportano la pratica da una parte e dall'altra, capito? Come lo chiamate voi? Il gioco delle tre carte? Ecco quello"





Pochi giorni significa nel mese di luglio?

"Da qui a sette giorni"



Li ha più visti i Friedkin?

"No, sono stati a Roma un giorno, non li ho più visti. Hanno tanti affari in giro per il mondo, ma presumo che torneranno presto"