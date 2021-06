Il progetto dell'azionariato popolare nel calcio italiano e in una società dell'importanza dell'Inter potrebbe presto divenire realtà. A farlo sapere è l'economista e noto tifoso nerazzurro Carlo Cottarelli, che si è espresso in questi termini alla trasmissione di Radio Uno 'Un giorno da pecora': "Nelle prossime settimane avremo qualche notizia da dare sull’idea di azionariato popolare nell’Inter. C’è un grande interesse per l’iniziativa, inizialmente dovremmo entrare in quota di minoranza poi si vedrà in base a quanti tifosi vorranno partecipare a questo progetto. Spero potremo iniziare presto la campagna per le adesioni".



Dal 2018, Cottarelli è a capo di Interspac, un gruppo che raccoglie diversi sostenitori vip dell'Inter, tra cui importanti esponenti del mondo della finanza.