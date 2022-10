Intervenuto nel corso della trasmissione “Il Pentasport”, in onda su Radio Bruno, il senatore Carlo Cottarelli, promotore del progetto Interspac, ha parlato della possibile cessione del club nerazzurro.



“Cessione Inter? Sembrerebbe vicina, sì. La proprietà ha delle difficoltà, perché non può portare soldi dalla Cina. C'è una data di scadenza, nel giro di un anno, per rientrare del prestito garantito da Oaktree che altrimenti diventerebbe proprietario della squadra. Interspac? Non si è arenato, ma non abbiamo le risorse per rilevare la società. Per l'azionariato popolare serve un partner forte che creda nel progetto e si affianchi nel finanziamento ai piccoli azionisti".