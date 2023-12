Il portiere del Real Madrid e della Nazionale belga Thibaut Courtois, alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato anteriore, ha parlato a Sporza:



“Se sono fortunato posso giocare una partita a maggio, ma non forzerò e non parteciperò agli Europei. Il Real mi ha detto chiaramente che vuole che recuperi al cento per cento e non torni troppo presto, non voglio tradire la loro fiducia".