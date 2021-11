Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sheriff. Queste le parole del belga, che difende Eden Hazard, suo compagno di squadra nelle Merengues: “Non si è allenato nell'ultima settimana. Lo conosco da anni, il suo sogno è fare bene qui ed è un po' triste per non esserci ancora riuscito. Non è facile tornare a livelli alti quando non giochi da tanto e mi fa male vederlo con la testa bassa. Sono sicuro che farà molto per questa squadra. La gente ha già dimenticato le sue qualità, ma non è un giocatore qualsiasi”.