Thibaut Courtois allontana il mercato, il portiere del Real Madrid si confessa a Marca: "Quando ero giovane, adoravo Iker Casillas. Avevo un amico di famiglia che andava spesso al Bernabeu e che portava una maglietta, io avevo un poster del Bernabeu in camera. Voglio scrivere la storia qui, vincere molti titoli qui ed è per questo che mi sento madridista, è quello che sono. Lo dimostrerò sul campo, come ho fatto a Valencia".