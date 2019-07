Di ritorno al Barcellona, due anni dopo aver detto addio.Usiamo il condizionale, perché non c'è nulla di definito a quando ci sono in ballo tanti soldi la sorpresa è dietro l'angolo, ma la strada è segnata.(con il quale, è giusto ricordare, i rapporti sono tutt'altro che idilliaci).Partiamo dalla valutazione che il Barça fa del brasiliano, ieri sera apparso sorridente sugli spalti del Mineirao per la semifinale di Copa America tra Brasile e Argentina . Circa 50 milioni di meno rispetto a quanto pagato dagli sceicchi qatarioti due estati fa (222 milioni), ma comunque una cifra importante per un giocatore che a Parigi ha sì segnato 51 gol in 58 partite ma, complice due gravi infortuni, non è stato un fattore decisivo in Champions League. Soldi che Bartomeu non vuole pagare cash, un costo che intende coprire inserendo nell'affare due o più contropartite tecniche.. L'ex Inter al Camp Nou non si è mai adattato e non ha trovato l'amore con i tifosi (l'esultanza polemica contro lo United è stato il segnale più evidente), vuole andare via e dopo aver detto no al Manchester United (non avrebbe mai fatto un torto agli ex amici del Liverpool) si è messo a trattare con il Psg. Secondo Sport, giornale molto vicino alle vicende del Barcellonaieri volato a Parigi insieme alla moglie Raquel. Insomma qualcosa si muove, Neymar risponderà alla convocazione del Psg, si presenterà in ritiro il prossimo 8 luglio, ma avrà la testa a Barceloneta e alla Rambla. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com