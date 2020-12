Una data storica. Il 27 dicembre 2020 diventa ufficialmente il vaccine-day italiano. Dopo l'arrivo delle prime dosi nelle ore scorse, nella mattinata odierna sono stati somministrate le prime iniezioni. Alle ore 7,20, la prof.ssa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli sono stati i primi a ricevere il vaccino presso l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Spallanzani di Roma.



SODDISFAZIONE - Capobianchi, direttrice del laboratorio di virologia dello Spallanzani, ha dichiarato: "Mi sento benissimo" riporta l'Ansa. "La scelta è stata una scelta abbastanza naturale. Mi sono offerta di essere vaccinata e sono stata scelta fra i primi come simbolo per dire di fidarsi e credere in questa scelta credo sia un esempio per gli altri operatori sanitari ma anche per tutta la popolazione". Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, invece, è intervenuto su Twitter: "Oggi l'Italia si risveglia #Vaccineday. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l'immunità e sconfiggere definitivamente questo virus".