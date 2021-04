Arrivano le prime aperture dopo le restrizioni per la pandemia Covid-19: dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un 'giallo rafforzato' e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aperto. E' quanto riferisce l'Ansa citando fonti di governo, al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi, durata circa due ore e mezza. Dal 26 aprile dovrebbero riaprire i ristoranti all'aperto, ma solo alla sera, e dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne nelle zone rosse. In presenza anche l'università. Alle 15 il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terràà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.