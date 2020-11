Non solo il primo ministro Boris Johnson e il principe del Galles Carlo, erede al trono d'Inghilterra: lo scorso aprile, il Covid-19 avrebbe colpito in maniera seria anche William, duca di Cambridge, figlio di Carlo e della compianta Lady Diana. Una notizia che alcuni tabloid inglesi, in primis il Sun, hanno fatto emergere nelle scorse ore e che ha ovviamente destato scalpore in tutto il Regno Unito.



Secondo le fonti anonime citate dal quotidiano, William avrebbe accusato sintomi abbastanza seri dopo aver contratto il virus, in particolare difficoltà respiratorie, ma avrebbe mantenuto la notizia all'oscuro per non allarmare il popolo inglese. Già colpito duramente da una pandemia che ha fatto diverse vittime e che ha recentemente costretto il governo a imporre un nuovo lockdown fino ai primi di dicembre.