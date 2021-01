"Io lo dico, tenga conto che sta arrivando una nuova impennata. Come Gran Bretagna, Irlanda, Germania, adesso sta arrivando anche da noi. Non sarà facile affrontare la nuova ondata, dobbiamo ancora fare dei sacrifici": a dirlo è il premier Giuseppe Conte, intercettato da una troupe del Tg3, mentre parla con una commerciante durante una pausa caffè, non lontano da Palazzo Chigi. Un frammento di conversazione, riportato da Corriere.it, che fa intendere il momento delicato e di allarme che ancora aspetta il nostro Paese.