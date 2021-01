. Non per caso, al contrario secondo scelta costante dall'inizio della pandemia: l'Italia ha fatto il doppio (in qualche caso il triplo) di Didattica a distanza rispetto agli altri paesi europei. Il 23 dicembre era stato firmato all'unanimità un accordo per riaprire il 7 gennaio. Poi 11 gennaio altro appuntamento. Saltato.. Queste sono notizie, per chi notizie vuole. Perché accade? Opinioni plausibili sul perché.Trasporto pubblico che contagia. Alibi e ormai alibi che non tiene. Gli adolescenti, i giovani cui si vieta la scuola perché non vadano in bus e metro non si vedono vietati bar e piazze dove vanno in bus e metro. Non certo volando. Bar e negozi e ristoranti dunque valgono il rischio di andarci, scuole superiori no.Scuola chiusa non chiede e non costa ristori. Più "politicamente" facile chiuderle.Boicottaggio di fatto in nome e sotto la bandiera della "scuola da riaprire in sicurezza". Sindacati della scuola, non pochi docenti e sostanzialmente i presidi usano ed espongono la richiesta di scuole aperte, ma solo se in sicurezza, come si usa e si espone il cartello negli esercizi commerciali, cartello dove si legge: oggi non si fa credito, domani sì. Domani che non è mai oggi.Governo impotente di fronte a Regioni killer della scuola superiore.Salute mentale e futuro economico dei giovani di cui frega poco alla società degli adulti. Situazione esemplificata dalla libertà per i giovani d'aperitivo sì, di andare in classe no.Ceti dirigenti e società civile incapaci di calcolare il danno socio economico dell'istruzione superiore amputata. Quando sarà possibile produrre reddito e ricchezza ci sarà bisogno di alta formazione per i lavori che saranno.La Repubblica li chiama i. Titolo apposto in capo al dato per cui. Tutti hanno detto raccontando: ma eravamo in pochi e tutti parenti, tutti di famiglia. Questa idea che se sono parenti si può senza farsi male chiama una domanda:Uno studio dimostra:. Non esclamate dunque mai un Por...con quel che segue.Altro studio, pubblicato su Lancet:. Stanchezza, emicranie e, quel che più inquieta, piccole disfunzionalità renali e diversi gradi ed episodi di affanno respiratorio.Ha il suo pubblico, anche abbastanza vasto, la rivelazione:Ad Obama serve un satellite ma, non potendo usare quelli americani, chi gli viene in mente, a chi chiedere in tutto il mondo, chi ha la potenza di prestare satelliti? Obama sceglie Renzi ovviamente, Renzi gli dà il satellite italiano (prima ci stava giocando la Boschi). Con quel satellite, grazie alla scatola comandi da terra, si ordina ai voti pro Trump di diventare elettronicamente voti pro. Tutto chiaro, tutto spiegato. Tranne il perché Renzi non abbia usato il satellite a sua disposizione per traslocare sui suoi candidati alle Regionali un po' di voti per non farli restare con percentuali di consenso miniaturizzate. Per non farsi scoprire?