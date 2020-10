, presidente della, incaricata di decidere in merito aldelcontro il 3 a 0 a tavolino con la, ha detto:Una frase che ha fatto molto discutere per una certa “mancanza di riservatezza”.perché la classifica, e non solo in Italia, è scritta in parte, proprio dal Covid.e la stessasi sono presentate in Champions senza giocatori importanti,è riuscito nell’ impresa di battere il Napoli, a ranghi ridottissimi. Nel caso, magari qualcuno lancerà il paradosso che la pandemia risulta più brava di alcuni allenatori, però la storia è diversa: non solo la classifica,che non può non essere un: tamponi, bolle, isolamenti e impegno a giocare. Però poi, siccome le cose cambiano, anche qui nasce la tentazione di variare, di non giocare, di rimandare, di ritoccare…Se ci spostiamo dall’ambito calcistico (più ricco economicamente e ristretto, quindi più semplice) a quello sociale, ecco che tutto si complica:con decreti settimanali, orari mobili, malati in crescita, terapie intensive in aumento.: un epidemiologo dice che non bisogna esagerare con l’allarmismo, un clinico che le corsie si stanno riempiendo, un immunologo che il vaccino non è lontano né vicino, un filosofo vorrebbe poche regole severissime, per un altro il Covid ci costringe alla schiavitù, un politico si straccia la mascherina, un suo collega se ne mette due.È vero,e i media c’inzuppano il pane: ognuno fa lo stesso articolo, la stessa trasmissione con ospiti diversi e il medesimo risultato: una babele di opinioni contrastanti, che alla fine, ci confondono, lasciandoci preda dei nostri dubbi. Le scuole? I trasporti? Il lavoro? E giù per li rami con un dibattito sempre più frammentato, con normative annaspanti.In Cina la militarizzazione, possibile in una certo regime, evita discussioni e opinioni; nelle democrazie la dialettica si sprigiona proprio sui contrari, lasciandoci in balia, appunto, della libertà, madre d’incertezza.ricordate il paradosso di Dostoevskji che “la libertà si trova solo in prigione” e il suo famoso capitolo sul Grande Inquisitore, il quale prometteva la felicità agli uomini perché togliendo la libertà, avrebbe dato loro la sicurezza di non essere corrosi da alcun dubbio?Certo, forse in campo scientifico dovrebbero parlare in pochi o addirittura uno solo, però esiste, appunto, la libertà d’opinione, la scienza è specializzata (va quindi raggiunta una sintesi) e le soluzioni si trovano dopo molti confronti. Solo alla fine d’un lungo, specifico percorso sperimentale, ricco di fallimenti, si giunge a un risultato, che noi invece nell’emergenza, vorremmo immediato.In fondo,pur sapendo che oggi più di prima siamo costretti a vivere nell’epoca dell’incertezza.