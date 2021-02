Le qualificazioni delle nazionali asiatiche alla Coppa del Mondo FIFA 2022 sono state rinviate a giugno a causa delle restrizioni adottate per contenere la pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato oggi la Asian Football Confederation (Afc).



D'accordo con la Fifa, l'Afc ha deciso di posticipare le partite delle qualificazioni ai Mondiali 2022 e quelle per la Coppa d'Asia 2023 che avrebbero dovuto giocarsi dal 25 al 30 marzo prossimi. Questa decisione, secondo la Confederazione di calcio asiatica, è stata adottata dopo "aver preso in considerazione le restrizioni ai viaggi e le disposizioni in vigore per la quarantena adottate in tutto il continente a causa della pandemia di Covid-19 e dopo un processo di approfondite consultazioni con le federazioni asiatiche affiliate".



Le partite previste a marzo dovrebbero invece essere giocate a giugno in un'unica sede nell'ambito di una riprogrammazione della competizione.



A causa delle restrizioni ai viaggi e delle disposizioni in vigore per la quarantena, le nazionali asiatiche finora non hanno giocato alcuna partita di qualificazione alla Coppa del Mondo di Qatar 2022.