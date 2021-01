La NBA, dopo la stagione finita nella bolla di Orlando, ha deciso di iniziare il campionato 2020/2021 in una situazione di massima normalità possibile. Le squadre giocano nei rispettivi palazzetti (nella maggior parte dei casi con accessi iper-contingentati, limitati ai soli parenti e amici dei giocatori) e si spostano anche in lunghe trasferte, seguendo però un rigidissimo protocollo anti-Covid, per limitare al massimo le infezioni.



La severità del protocollo sta mettendo a dura prova la tenuta della lega e la competitività della stessa, tant’è che qualcuno sta già parlando di stagione “con l’asterisco”, falsata dalle troppe assenze. Sono tante le squadre costrette a rinunciare ai propri giocatori, direttamente positivi o venuti a contatto con uno di essi e, per questo, costretti all’isolamento.



Il protocollo creato ad hoc dalla lega stabilisce in 8 il numero minimo di giocatori che una squadra deve avere a disposizione ogni notte, pena il rinvio della partita. Una eventualità che negli ultimi giorni si è vista sempre più spesso, con lo spostamento di diverse gare.



Andiamo a vedere quali sono le squadre che hanno ‘sofferto’ di più la situazione.



