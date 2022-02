Le mascherine all'aperto non saranno più obbligatorie: lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza in vigore dall'11 febbraio. Inoltre, dal 31 marzo potranno essere tolte anche al chiuso. Nel testo del provvedimento, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, si legge che "fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private".



Sono esenti dall’obbligo, secondo il Corriere, i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.