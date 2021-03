: come riferisce Ansa, misure più restrittive e regole rigide per l'assegnazione dei colori alle Regioni, con quelle "che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti" che "passeranno automaticamente in zona rossa".- Come si legge nel decreto: "Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa".- Per il periodo di Pasqua (3,4 e 5 aprile), tutta Italia in zona rossa: "Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale - viene spiegato - Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone".- Il Ministro della Salute, ha dichiarato che tutte le regioni gialle dovrebbero passare alla fascia di rischio arancione. Verso l'arancione quindi: Abruzzo, Calabria, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, più il Molise. La Sardegna dovrebbe restare bianca, Lombardia già annunciata in zona rossa e verso la zona rossa vanno anche: il Piemonte, il Veneto, le Marche, le province autonome di Bolzano e Trento, l’Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia, a rischio anche Lazio e Toscana. Già rosse Campania, Basilicata.- Nelle regioni in fascia arancione " consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri". Nelle regioni in zona rossa invece è consentito "lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale".