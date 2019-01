Questi i convocati del Cittadella per la sfida con il Carpi. Out Rizzo e Scappini, recuperato invece Frare.

Iori, fermato dal Giudice sportivo per un turno, non sarà del match.



Questi i 22 convocati:



PORTIERI:

1 PALEARI ALBERTO

22 MANIERO LUCA



DIFENSORI:

3 BENEDETTI AMEDEO

5 ADORNI DAVIDE

13 CAMIGLIANO AGOSTINO

15 FRARE DOMENICO

18 DRUDI MIRKO

24 GHIRINGHELLI LUCA

29 CANCELLOTTI TOMMASO



CENTROCAMPISTI:

7 SCHENETTI ANDREA

8 SETTEMBRINI ANDREA

11 SIEGA NICHOLAS

20 PASA SIMONE

21 PROIA FEDERICO

23 BRANCA SIMONE

25 MANIERO LUCA

28 BUSSAGLIA ANDREA



ATTACCANTI:

9 MONCINI GABRIELE

10 MALCORE GIANCARLO

17 PANICO GIUSEPPE

30 FINOTTO MATTIA

32 DIAW DAVIDE