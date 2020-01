Grazie a una doppietta del solito Cristiano Ronaldo (in gol per la settima giornata consecutiva in Serie A), la Juventus batte 2-1 il Parma nel posticipo della prima giornata del girone di ritorno. I bianconeri consolidano il primato in classifica, portandosi a +4 sull'Inter e a +6 sulla Lazio, che deve ancora recuperare la partita in casa contro l'Hellas Verona. Il gol del momentaneo pareggio per il Parma porta la firma di Cornelius, entrato al posto dell'infortunato Inglese.