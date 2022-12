I rumors che arrivano dalla Spagna sono fragorosi, malo svincolato di lusso del mercato di gennaio, è pronto a diventare, che hanno deciso di stanziare, uno dei principali club del Paese, a secco di titoli nazionali dal 2019.: CR7 diventerà le troverà altri ex calciatori di campionati europei, come David Ospina, Luiz Gustavo, Vincent Aboubakar e Talisca, oltre al tecnico ex Roma. L'obiettivo in realtà è però molto più ampio e coinvolge interessi superiori, comecon il Principe della coronaAl Sa'ud che ha deciso di renderlo- I progetti da parte del Regno arabo sono ben chiari: dopola volontà è quella diUn fenomeno diben delineato:, in questo caso, si cerca didi uno stato che in realtà celae in generale pI prodromi sono già scattati.il passaggio di proprietà da Mike Ashley alper l'80% delle quote, conUn altro progetto da parte del governo regio è quello distile quella spagnola. Insomma,e con Infantino presidente della Fifa le possibilità si allargano in maniera esponenziale..@AleDigio89