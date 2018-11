Un nuovo arrivo nella famiglia di Cristiano Ronaldo. Ma stavolta non si tratta di un figlio, bensì di un gatto: non uno qualsiasi, ma uno Sphynx, un tipo di felino che può valere anche oltre 2mila euro. La particolarità? Non presenta alcun pelo, utile in caso di allergie. A rivelarlo al grande pubblico è stata Georgina Rodriguez, modella spagnola e compagna del fuoriclasse portoghese.