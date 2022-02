Alessio Cragno commenta in tv la vittoria per 2-1 sul campo dell'Atalanta: "Per il Cagliari questa partita è importantissima, non solo per il risultato ma anche per il gioco e l'atteggiamento. Guardate anche come abbiamo difeso nel lungo recupero, tutto questo è fondamentale. Dopo la sosta natalizia siamo tornati con una rinnovata cattiveria, nelle partitelle di allenamento c'è tutto un altro spirito. Pur mancandoci alcuni giocatori importanti, siamo in grado di sopperire adesso."

SALVEZZA - "L'obiettivo è tirarci fuori dalle sabbie mobili quanto prima, e gare come quella di oggi sono un punto di partenza importantissimo".