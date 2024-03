Cragno ha un nuovo agente: come cambia il mercato

Non sono grandi annate per Alessio Cragno, da tempo relegato in panchina a fare da secondo portiere: prima a Monza, dove l'aveva voluto Adriano Galliani ma prima Stroppa e poi Palladino gli hanno preferito Di Gregorio; poi a Sassuolo, dove dall'estate scorsa è il vice Consigli (arrivato in prestito con diritto di riscatto)., storica agenzia che oggi - tra gli altri - cura gli interessi di Miretti e Nzola e tra gli allenatori è vicina a Massimiliano Allegri.- Se la situazione a Sassuolo non dovesse cambiare, Cragno a giugno potrebbe salutare.. Classe '94, nelle cinque stagioni al Cagliari - dal 2017 al 2022 - Alessio Cragno era considerato un portiere in rampa di lancio: veniva spesso accostato alle big, Roma e Lazio avevano preso informazioni ma poi non c'è mai stata una società che ha affondato davvero il colpo.- Galliani l'aveva portato a Monza per fare il titolare, alcuni problemi fisici e le prestazioni di Di Gregorio hanno convinto Stroppa e Palladino a puntare sul portiere della promozione, e per l'ex Cagliari c'era spazio solo in panchina.; fino all'ultimo è stato in ballottaggio per andare a Euro 2020, ma il ct Mancini scelse Meret.