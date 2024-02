Chi è Giovanni Branchini, il procuratore di Miretti

Francesco Guerrieri

Si scrive Giovanni Branchini, si legge 'storia del calciomercato'. Professione procuratore, risultati ottimi. Ha il merito di aver portato in Italia Ronaldo dal Barcellona nell'estat 1997. E' l'ombra di Massimiliano Allegri e stava per mandarlo al Real Madrid, ha lavorato con Guardiola, Ancelotti e Mourinho. Uomo d'altri tempi, unisce più generazioni ed è un nostalgico del calcio che fu: "Oggi si pensa solo ai soldi e non si sta più vicino ai giocatori". Per la rivista spagnola Don Balon è tra le prime 10 persone al mondo più influenti nel mondo del calcio.



GABRIEL JESUS ALL'INTER - Tanti giocatori passati nella sua agenzia Branchini Associati, che oggi gestisce insieme al figlio Giacomo, ma nella lunga carrieradi Branchini ci sono anche molte intermediazioni. Una delle principali è stata quella di Gabriel Jesus, che ai tempi del Palmeiras ha provato a portare all'Inter. Ha chiuso Nzola dallo Spezia alla Fiorentina di fronte a un piatto di pasta, gli affari migliori lì ha fatti così.



LA CENA PER MAKAAY - Ma intorno a un tavolo di un ristorante di La Coruna in Spagna ha pianto dalla rabbia dopo la fine di una trattativa. Per la prima e ultima volta nella sua vita. Il protagonista dell'affare è Roy Makaay, Branchini stava facendo da intermediatore per spostarlo dal Deportivo al Bayern Monaco. I dirigenti tedeschi già fanno il naso storto per essersi seduti a tavola alle 22, ma non sapevano che il presidente spagnolo si sarebbe presentato a mezzanotte. Il clima diventa molto teso, non si trovavano punti d'incontro e il lavoro diplomatico di Branchini è stato fondamentale per chiudere la trattativa.



CHI SONO I GIOCATORI PIU' IMPORTANTI GESTITI DA GIOVANNI BRANCHINI



Fabio Miretti

Mbala Nzola

Giorgio Cittadini

Mattia De Sciglio

Leonardo Pavoletti

Angelo Ogbonna

Filip Marchwinski