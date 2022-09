Trasferta in casa della capolista Atalanta per la Cremonese. Ecco le parole di Alvini in conferenza stampa.



"Il clima è sempre stato positivo, lavoriamo in una grande struttura ed è logico che alcuni risultati possano aver generato un attimo di delusione nei ragazzi, il gruppo si sta formando. Ma non è mai stato così perché la rosa ha sempre lavorato forte e unita, la stiamo costruendo così e quindi io sono contento di quello che mi stanno dando e di quello che stiamo costruendo. Zero paure: ci sono voglia, entusiasmo e idee per essere la Cremo sempre con la nostra identità. Ci tengo a sottolineare che siamo un'identità unica"



ASSENZE - “Per me più le partite sono difficili più è un piacere giocarle, andiamo a Bergamo a giocarcela con grande rispetto per l'Atalanta. Non sono convocati Bianchetti, Ghiglione e Ndiaye, Castagnetti e Buonaiuto invece partono con la squadra”.



ATALANTA – "Sette anni fa ero all’Albinoleffe e l’ho visto nascere questo loro percorso. È giusto dargli merito per quello che hanno fatto in questi anni. Sono tra le squadre che mi sono piaciute di più, vanno forte nell'1 vs 1 ma accettano anche la pressione bassa”.