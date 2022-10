Allo Zini arriva la squadra del momento, il Napoli. L'allenatore della Cremonese Alvini ha presentato così la sfida.



"Per la Cremonese questa è una grande opportunità. Siamo consapevoli di chi abbiamo davanti e della loro forza. Abbiamo grande rispetto, ma più giochi con avversari forti e più devi essere felice di misurarti con loro"



"Infortunati? È stata una settimana complicata, abbiamo avuto qualche problema. Restano out Hendry, che è tornato dalla Nazionale infortunato, e Chiriches, che sta proseguendo il suo percorso di recupero. Non c'è Ghiglione per malanni di stagione ed è stata una settimana complicata per Okereke e Pickel che hanno saltato tre e due allenamenti e non credo saranno a disposizione dall'inizio. Ci proveremo per David, ma non credo ce la faremo"



"Ciofani sta bene. È uno spettacolo, è il nostro capitano perché lo riconosciamo come leader, giocatore e a Lecce ha fatto una partita importante e domani può essere ancora della partita perché sta benissimo. Sceglieremo, mi fido dei miei calciatori e di Daniel è sempre bello averne".



"In porta gioca Radu, questa è la situazione. Ho grandi portieri, da Radu a Saro passando per Carnesecchi. Faccio sempre delle scelte"