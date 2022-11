L'allenatore della Cremoneseha preso la parola in sala stampa per presentare la partita di domani: "È una squadra forte, abbiamo tanto rispetto per loro, ma noi abbiamo bisogno di punti, ce la giocheremo per ottenere il massimo risultato. L’Arechi è uno stadio caldo, è un piacere giocarci. Io e i miei calciatori siamo fortunati a poter giocare in un clima del genere, credo che sia bello giocare certe gare, ben vengano".Sulle assenze, il tecnico spiega: "(per il portiere trauma contusivo al piede), infortunato,. Poi c’è un altro problemino che valuteremo poco prima di partire. Io do grande merito ai calciatori per come hanno saputo interpretare le ultime partite, ma anche prima. Non vorrei essere ripetitivo, maDomani andremo avanti su quella falsa riga, dovremo fare delle scelte per come lavorare davanti, se stare un po’ più bassi, se coprire più palla. Sono convinto che anche domani la squadra leggerà bene la gara e la interpreterà al meglio”.Il pareggio con l’Udinese ha rinfrancato gli umori: "La squadra l’ho vista bene, lo spogliatoio sta crescendo e questo è merito dei ragazzi. È un gruppo che si sta formando, i ragazzi nuovi iniziano a conoscersi meglio. Che settimana è stata? Secondo meMa il clima, e questo è merito della squadra, è positivo".Sulle possibili soluzioni tecniche e tattiche da adottare, Alvini commenta: "A me piace la fantasia a centrocampo, è sempre piaciuta. È logico che devi avere un po’ di equilibrio, in entrambe le fasi. La prima cosa che cerco è questo, in un sistema elastico e funzionale.Non ho dato indicazioni alla squadra sulla formazione di domani, Buonaiuto è entrato bene e ha fatto bene. Io ho 31 giocatori, è titolare chiunque giochi, sia che venga utilizzato 1′ come 90′.