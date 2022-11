L'allenatore della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha parlato a DAZN dopo il pareggio con la Salernitana: "In panchina è sempre una sofferenza ma questo vale per tutti gli allenatori. Per chi ha dentro la passione, per chi ama questo lavoro, per chi insegue un sogno. Comunque sono contento per i miei calciatori: è stata una partita dalle mille emozioni in un ambiente fantastico.".



RIMPIANTO - "La Cremo meriterebbe qualcosina di più per quello che mostra in campo. Ce la siamo venuti a giocare per vincere, consapevoli della loro forza".



PROBLEMI DIFENSIVI - "Abbiamo il difetto di prendere gol facilmente, abbiamo regalato due gol: è lì che dobbiamo migliorare ed è lì che devo incidere di più. Ma resta una partita di enorme carattere".



MILAN - "Vogliamo essere all'altezza della situazione e sono certo che i miei calciatori lo saranno: daremo tutto perché abbiamo idee, entusiasmo e inseguiamo un sogno".