Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha commentato ai canali ufficiali del club il calendario della Serie A 2022-23 uscito nella giornata di oggi:



"Me lo aspettavo: ero convinto che avremmo immediatamente incontrato la Fiorentina e una tra le grandi big. Così è stato: prima andremo a Firenze e poi a Roma. Mi ritengo fortunato nell’esordire in Serie A proprio in questa città. Sarà determinante la lunga pausa che affronteremo. La sosta sarà un’anomalia per tutti e alla fine potrà incidere. Sono convinto che l’immediato dopo Mondiale sarà un momento chiave”.