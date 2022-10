Massimiliano Alvini, dopo il match pareggiato dalla Cremonese contro lo Spezia, ha parlato in conferenza stampa: "Siamo andati in vantaggio dopo un minuto e ci sta che il gol abbia messo più ansia nella squadra. Secondo me abbiamo sempre fatto la partita, l'abbiamo ripresa nel secondo tempo e potevamo vincerla. L'atteggiamento è positivo, posso dire che sono soddisfatto per questa partita, abbiamo avuto tante palle per vincerla. Negli ultimi cinque minuti loro hanno provato a vincere, ma la prestazione e lo spirito è positivo".



SU CARNESECCHI E QUAGLIATA - "Carnesecchi è rientrato, Radu vedremo per quanto ne avrà. Sono contento di Marco, l'allenatore fa scelte in base agli sviluppi. Quagliata sta benissimo, è un giocatore di cui mi fido tantissimo. Sta facendo bene, sono molto contento. Su quella fascia ho due ragazzi italiani molto bravi".



SULLA PARTITA - "Sui gol siamo stati leggeri, abbiamo perso la marcatura su angolo e abbiamo preso gol. Qualcosa concediamo, ma uscire da qui con un risultato del genere è significativo, vuol dire che siamo vicini al primo passo. Manca un passo per essere con le altre. Non sono scontento di oggi, è un grande risultato quello di oggi. Positivo, c'è mancata concretezza"