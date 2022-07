Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato dopo la sconfitta in amichevole contro il Verona:



"Oggi il rigorista era Tsadjout, decidiamo sempre prima, oggi toccava a lui. Valeri non è un giocatore che scopro io, viene da un grande campionato l’anno scorso. Io ho trovato un gruppo straordinario, il grande merito è per come hanno lavorato l’anno scorso staff e società. Noi stiamo proseguendo su quel percorso, con idee diverse, in una categoria diversa. Valeri sta facendo bene, vogliamo farlo diventare un giocatore importante anche in Serie A. Deve lavorare ancora tanto, vogliamo migliorare la qualità tecnica, lui è sulla strada giusta, è un giocatore futuribile e piacevolmente allenabile. Mercato? Sono giocatori che abbiamo cercato e voluto insieme, abbiamo le idee chiare su quello che abbiamo fatto e su quello che dobbiamo ancora fare".