Cremonese-Ascoli 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatore: 68' Rosseti



Cremonese (4-4-2): Ravaglia; Mogos, Caracciolo, Claiton, Migliore; Arini, Castagnetti (79' Emmers), Soddimo (60' Longo), Strefezza (73' Montalto); Piccolo, Carretta. All. Rastelli.



Ascoli (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia (64' Frattesi); Cavion, Troiano, Addae; Rosseti (71' Rubin), Ninkovic (90' +3 Ciciretti); Beretta. All. Vivarini.



Arbitro: Luigi Nasca di Bari



Ammoniti: 70' Troiano (A), 85' Piccolo (C), 86' Arini (C), 89' Brosco (A)



Espulso: 90' + 1 Montalto (C)