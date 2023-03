Il tecnico dellaDavideha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di Reggio Emilia col Sassuolo:"Nel primo tempo è stata una partita equilibrata ma su certi episodi se siamo non così determinati, non così aggressivi come è giusto per noi essere, subiamo perché concediamo troppo agli avversari nel tempo di gioco, è chiaro che poi fai fatica perché loro hanno abilità nella gestione. Bisognava condizionare di più l'avversario, da subito, cosa che è successa nel secondo tempo, siamo riusciti a farli sbagliare di più, siamo stati più alti, abbiamo dato più intensità e nel secondo tempo si è vista un'altra Cremonese, anche se nel primo tempo non meritavamo di stare sotto 2-0 ma a noi succede".- "Me l'hanno detto i ragazzi di due situazioni dove loro sembrano aver preso noi e non la palla ma non li ho visti"."Sono migliorabili perché è una squadra se poi riesce a rimediare a un errore del compagno. Sul primo gol non mi sento di dare la colpa a Carnesecchi perché la parte è partita forte ed è arrivata più forte, i palloni ora hanno una traiettoria un po' strana. Certo che sono migliorabili perché la squadra ti aiuta a coprire eventuali errori".- "Fastidio muscolare per Chiriches, verrà valutato nei prossimi giorni. Felix ha fatto quantità nel primo tempo, lo abbiamo tolto per avere peso e densità con i due attaccanti centrali. Si è dato da fare, poi è un ragazzo di 19 anni, l'impegno certamente non è mancato"."Ci sono squadre che giocano al giovedì e poi giocano il martedì, alla Cremonese non hanno concesso nulla perché hanno fatto giocare la Cremonese a Roma alle 9 di sera e poi sabato pomeriggio alle 15 contro il Lecce. Cerchiamo di fare il nostro meglio sempre".