Le parole di Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus. "Avevamo l'obbligo di essere ordinati e coprire bene il campo, quando si riusciva a rubare palla dovevamo essere più bravi nella gestione e ripartire e siamo un po' mancati. Quando poi riesci a prendere la palla devi avere personalità e bravo a ribaltare l'azione, potevamo mettere in difficoltà la Juventus. E' stato questo l'errore nostro più grosso in questa partita".



Troppa Juve dopo?

"Abbiamo provato a mettere più giocatori offensivi ma poi non ci siamo riusciti, si é vista la differenza. Potevamo essere più bravi ma tra noi e la Juventus qualcosa di diverso c'é".



Cosa avrebbe voluto in più in questa stagione?

"Io una cosa che aggiungerei e che nelle ultime partite sono venuti meno Dessers e Tsadjout che potevano darci una mano in questo finale di stagione, magari nella nostra situazione ci avrebbero fatto comodo".



Cosa serve per fare l'impresa?

"Abbiamo una partita sabato contro il Bologna che gioca molto bene, senza calcoli".