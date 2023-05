Tra i tanti complimenti giunti al Genoa per la sua promozione in Serie A, non potevano mancare quelli di un grande ex sempre molto legato ai colori rossoblù.



Al termine della sfida-salvezza vinta ieri sera dalla sua Cremonese contro lo Spezia, Davide Ballardini ha trovato il tempo anche per congratularsi con la società che ha allenato in ben quattro distinte occasioni: “Sono profondamente contento per le tante persone che soffrono, gioiscono per il Grifone - ha dichiarato il tecnico a DAZN - Vedere tante persone felici, contente, perché il Genoa è tornato nel campionato che merita. La Serie A non può fare a meno del Genoa“.