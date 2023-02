L'allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida persa contro il Napoli.



DOPPIO SVANTAGGIO - "Quando vai sotto di due gol col Napoli diventa tutto più complicato. Sono dei maestri nella gestione della palla, nel creare la superiorità numerica. Verticalizzano con giocatori straordinari, insomma è tutto più complesso. Per un'ora la mia squadra mi è piaciuta, però".



VITTORIA - "Siamo convinti che arriveranno i risultati, non incontreremo sempre il Napoli. Le prestazioni sono buone e anche oggi usciamo con buoni spunti per costruire un buon futuro. Dobbiamo sbagliare meno e avere più personalità. Penso al primo gol: avevamo noi la palla e poi Kvaratskhelia ha segnato, andava poggiata la palla al portiere..."



ERRORI - "Abbiamo corso bene e portato pressione sui loro portatori. Poi con l'andare della partita non siamo sempre stati ordinati e aggressivi".