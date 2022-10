Il capitano odierno della Cremonese, Matteo Bianchetti, ha parlato ai canali ufficiali del club: questa la sua considerazione sul rigore concesso al Napoli.



"L’ho già detto all’arbitro quello che penso. Il contatto è stato talmente lieve, io l’ho sentito a malapena sulla mia scarpa, che secondo me non andava fischiato e al massimo andava rivisto poi al Var in caso di dubbi. Ma fischiandolo ha eliminato la possibilità di andarlo a rivedere. Non si può dare un rigore del genere, per me, e anche chi l’ha visto ha detto la stessa cosa. Ora abbiamo degli scontri diretti, contro il Lecce meritavamo qualcosa in più, ora queste partite conteranno per arrivare al nostro obiettivo che è la salvezza. Passerà dalla determinazione di portare a casa più punti possibili".