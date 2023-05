Cremonese-Bologna (sabato 20 maggio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A.

Ballardini deve fare a meno di Dessers; dall'altra parte Thiago Motta non può contare su Soumaoro, Kyriakopoulos e Soriano.



LE PROBABILI FORMAZIONI



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Ciofani, Okereke.



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson.