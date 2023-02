Il Consigliere Strategico della Cremonese Ariedo Braida ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it dove ha analizzato la prossima sfida valida per le semifinali di Coppa Italia fra Viola e grigiorossi: "Nel calcio Davide può sempre battere Golia: nel nostro progetto c'è impegno e voglia d fare. Probabilmente quando giochiamo in Coppa siamo più liberi di testa e ci esprimiamo al meglio, mentre in campionato non ci riusciamo. Mi auguro invece che da sabato inizieremo anche a vincere: è dura andare avanti senza non aver ancora vinto. Finale a Roma? Bisogna sempre giocare per vincere nel calcio: se non ci si riesce, pazienza. E' chiaro che se siamo lì dobbiamo avere la speranza di poterci riuscire. Poi ci sono dei valori e i valori contano. Ma non sempre vince il migliore: spesso viene premiata la squadra più motivata, chi ha più determinazione e fame di vittoria".



SEMIFINALI CONTRO I GIGLIATI - "Sarà una doppia semifinale difficile. Con i viola in campionato abbiamo perso immeritatamente all'ultimo minuto: potevamo fare un risultato sicuramente positivo. Ci proveremo e ce la metteremo tutta, questo è sicuro. Tenteremo con grande umiltà di raggiungere un obiettivo storico per la società e per la squadra. Benassi? Marco è un ragazzo affidabile: non ci sono tanti fenomeni in circolazione per cui ci si può fidare di persone come lui"