Cristian Buonaiuto, autore del gol del momentaneo 2-2 in Fiorentina-Cremonese, ha parlato dopo la gara:



"Quando sono entrato il mister mi ha chiesto di dare il massimo in fase offensiva e di palleggio, poi purtroppo è arrivato il gol del 3-2 per un errore individuale, ma sono cose che capitano. Radu ci aveva tenuto in piedi fino alla fine, quindi oggi perdiamo tutti insieme, domani vinceremo tutti insieme. Il gol del 2-2? È mio, non voglio farmelo rubare! Ora pensiamo alla sfida contro la Roma, sarà bello giocare in uno stadio come l’Olimpico"