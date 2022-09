Il difensore della Cremonese, Vlad Chiriches, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Sassuolo: "Una partita combattuta, entrambe le squadre hanno fatto bene, giocato con ritmo. Ci è mancato solo il gol, speriamo di migliorare nelle prossime partite su quest'aspetto per arrivare a una vittoria di cui abbiamo bisogno".



SULLA SALVEZZA - "Per questo sono venuto qui: per aiutare la squadra a raggiungere quest'obiettivo".



SUL SASSUOLO - "Una bella sensazione affrontare il Sassuolo. E' stata una partita bella dura, contro un giocatore giovane e forte come Pinamonti. E' un buon punto".